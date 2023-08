Ravezzani: “Ecco cosa faccio quando sento un nome accostato al Milan”

Fabio Ravezzani, noto giornalista, ha raccontato come si approccia ai nuovi nomi accostati al Milan nel corso del mercato

Fabio Ravezzani , noto giornalista, ha spiegato attraverso il proprio profilo 'Twitter' come si approccia ai nomi nuovi che vengono accostati a Milan , Inter e Juventus in questa sessione di calciomercato. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Fabio Ravezzani

«Quando vedo un nome nuovo accostato a Milan, Inter o Juve, cerco subito stagioni passate e gol. Per un centrocampista segnare almeno 3-4 reti a campionato è fondamentale. Idem per un difensore (in attacco sui calci d'angolo) è essenziale arrivare a 2-3. Altrimenti sono mediocri».