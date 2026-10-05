Pervis Estupinan lascia il ritiro dell'Ecuador per un problema al ginocchio, ma ecco cosa filtra dall'Italia
Nelle scorse ore il giocatore rossonero Pervis Estupinan ha lasciato il ritiro dell'Ecuador a Tokyo a causa di un problema legato al ginocchio. Inizialmente il commissario tecnico Gallardo aveva minimizzato l'accaduto, parlando di un problema di poco conto, ma dall' Italia filtrano indicazioni più precise sulle condizioni dell'esterno del Milan.
Milan, novità su EstupinanSecondo varie fonti, per Estupinan si tratterebbe di un risentimento di basso grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Il giocatore, infatti, farà rientro a Milano nelle prossime ore dove verrà poi sottoposto ad ulteriori esami strumentali per capire meglio la situazione.
Un momento non proprio positivo per Rúben Amorim, che potrebbe perdere un giocatore molto utile per le rotazioni tra campionato e Coppa Italia. Nel ruolo dell'ecuadoriano potrebbe giocare uno tra Davide Bartesaghi e Diego Moreira, sempre più protagonista con i colori rossoneri.
Rimane quindi in forte dubbio la sua presenza per la partita di Reggio Emilia contro il Sassuolo in programma domenica 11 ottobre alle ore 18:00.
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