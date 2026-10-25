La sconfitta per 3-0 contro il Bournemouth continua ad alimentare le critiche nei confronti di Ruben Amorim. La prestazione dei rossoneri in Inghilterra ha difatti alzato numerosi dubbi sulle scelte iniziali dell'allenatore portoghese, dalla composizione del centrocampo fino all'attacco.

Milan, la critica di Ravezzani

“Ha mandato in campo un centrocampo che tutti hanno sempre considerato inadeguato: perché Musah non è un fenomeno e non lo sarà mai, perché Loftus-Cheek, o chi per lui, è un giocatore che ha bisogno di assistenza e non è in grado di reggere da solo il peso di una squadra."

Tra le critiche arrivate nei confronti del lusitano c'è anche quella del direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani che, intervenuto sul suo canale YouTube, ha puntato l'attenzione sulla scelta delle pedine titolari schierate in mezzo al campo. Secondo il giornalista, Amorim avrebbe affidato il centrocampo a giocatori che non danno garanzie per sostenere la squadra:

Le critiche, successivamente, si sono spostate su Fra cerco Camarda, rimasto in panchina per tutti e 90 i minuti di gioco nonostante l'assenza di Goncalo Ramos, facendo alimentare ancora di più i dubbi su Amorim. Ravezzani ha voluto sottolineare la decisione di non concedere spazio al giovane in una gara che, secondo il gironalista, avrebbe rappresentato l'occasione perfetta per splendere:

"E in attacco, dopo che ci era stato spiegato che la vera alternativa al centravanti Gonçalo Ramos era Camarda, nell'unica partita in cui avrebbe dovuto farlo giocare, l'occasione in cui si era detto quasi obbligato a schierarlo, Camarda non lo ha impiegato affatto”.

Serve una reazione

La sconfitta contro gli inglesi non pesa solo sulla classifica, ma mette sotto estrema osservazione le scelte tattiche e la gestione della rosa.Le parole di Ravezzani, infatti, confermano ancora una volta le difficoltà dei rossoneri e del loro allenatore.

Per il tecnico portoghese, quindi, sarò fondamentale rispondere sul campo, conquistando 3 punti già a partire contro il Ferencvaros a San Siro.