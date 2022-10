Ravanelli: “Leao ha più esperienza, ma Kvara può migliorare ancora”

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' ha dedicato uno spazio per un confronto tra le due stelle di Milan e Napoli: Rafael Leao e Khvicha Kvaratskhelia. Il quotidiano romano ha anche intervistato diversi volti noti del calcio, i quali hanno parlato dei due calciatori. Tra questi c'è anche l'intervento dell'ex attaccante della Juventus Fabrizio Ravanelli, il quale si è espresso in questo modo: "Dico Leao che ha qualche esperienza in più, quindi è avvantaggiato. Kvara tra qualche anno potrà migliorare ancora. Entrambi sono determinanti, giocatori come loro due al mondo ce ne sono sempre meno: bravi nel creare la superiorità numerica e nel dribbling. Sono veloci e forti fisicamente". Serie A, Verona-Milan: la probabile formazione dei rossoneri.