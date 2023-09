Raiola: “Le critiche a Donnarumma scivolano via. Sui tifosi del Milan…”

Le parole di Enzo Raiola su Gianluigi Donnarumma

"Dico la verità: su Donnarumma ho poco da dire. È il numero uno dei portieri. Le parole di Spalletti ci hanno fatto piacere perché in Italia c'è questa invidia nei confronti di questi ragazzi che hanno aspirazioni. Lui per fortuna ha le spalle forti, ma penso anche ad altri ragazzi che non sono come lui, che vengono paragonati a Roberto Baggio un giorno, e poi l'altro è uno scarpone. Dobbiamo darci tutta una calmata, sui social, i tifosi e il mondo del giornalismo. Stasera gioca la nazionale italiana e dobbiamo restare uniti, così come tutti gli altri paesi, noi invece non riusciamo: spero che Gianluigi non venga fischiato come gli altri anni, perché in campo non scende solo lui ma tutta la Nazionale".