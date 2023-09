Calciomercato Milan – Tentativo per il talento croato: costo troppo alto

Il Milan avrebbe provato ad acquisire un talento croato per la difesa nella scorsa sessione di calciomercato, ma il costo era troppo elevato

Nelle ultime ore sembra vicino alla chiusura l'affare che porterà il talento croato Luka Vušković al Tottenham . Il classe 2007 dell' Hajduk Spalato , infatti, dovrebbe diventare un nuovo calciatore degli Spurs per una cifra che si aggirerebbe intorno ai 14 milioni di euro . Nonostante ciò l'accordo prevedrebbe che il giovane rimanga nel suo attuale club fino al compimento dei 18 anni, quindi si trasferirebbe in Inghilterra nel 2025 .

Secondo quanto riferito da 'calciomercato.com', inoltre, lo stesso Milan avrebbe fatto un tentativo per Luka Vušković. Il croato, infatti, era finito nel mirino di Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani nell'ultima sessione di calciomercato e stuzzicava parecchio come profilo per il futuro. L'affare sarebbe stato rallentato, però, dall'elevato costo del cartellino del classe 2007. LEGGI ANCHE: Inter-Milan, le quattro mosse che possono decidere il derby >>>