Raiola: “Donnarumma-Inter nonostante il Milan? Non sarebbe un problema”

Donnarumma, Raiola frena: "Nessuna fretta per il futuro, Gigio sta bene al PSG"

«Abbiamo rimandato tutto, forse anche solo per scaramanzia, vista la moltitudine di partite. Non abbiamo nessuna fretta, c’è una buona relazione con la società, Gigio sta bene a Parigi e il contratto scadrà nel 2026. Fanno solo piacere gli apprezzamenti di club importanti. Preciso però che dai diretti interessati non è arrivato nulla. Passato al Milan un problema in caso di interesse dell’Inter? Non ci abbiamo proprio pensato, perché Gigio è felice al Psg.