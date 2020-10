Puyol: “Il Milan tornerà grande. Maldini il mio idolo”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Carles Puyol, storico ex capitano del Barcellona, non ha mai nascosto il suo amore per il Milan e Paolo Maldini. Intervenuto al Festival dello Sport, lo spagnolo ha parlato ai giornalisti presente proprio del Milan, ma anche di Leo Messi. Ecco le sue parole, riportate dai colleghi di tmw.com:

“Mi sarebbe piaciuto molto andare al Milan per giocare con Maldini, il mio idolo. I rossoneri torneranno, anche se adesso sta passando un momento difficile. Sarei stato felice di chiudere in Italia”.

“Come tifoso del Barcellona, non credo che Messi sarebbe andato via. La squadra con lui è molto migliore. Spero che possa restare ancora per anni, è un bene per la Liga che il miglior giocatore del mondo rimanga. Nel 2014 dopo l’infortunio ho scelto di ritirarmi, nonostante le offerte da club inglesi e italiani, però quando il tuo club è anche casa tua non te la senti di indossare un’altra maglia”.

POLONIA-ITALIA, LA CLASSIFICA DI NATIONS LEAGUE >>>

CELLINO CONTRO L’INTER PER TONALI >>>