Nations League, Polonia-Italia 0-0: troppi errori, Donnarumma mai impegnato

ULTIME NOTIZIE NEWS CALCIO – Questa sera allo “Stadion Ernega” si è giocata Polonia-Italia, terza giornata del gruppo A di Nations League. Dopo il pareggio dell’Olanda contro la Bosnia, gli Azzurri avevano l’occasione per allungare e staccarsi in vetta alla classifica. Il match in terra polacca si è concluso con un pareggio senza reti.

PRIMO TEMPO – Nel primo tempo parte bene l’Italia, che crea qualche pericolo alla difesa avversaria: clamoroso gol divorato a pochi passi dalla porta da Federico Chiesa. E proprio quest’ultimo non è riuscito ad approfittare, in altre occasioni, degli spazi concessi dai padroni di casa (mai una volta è andato nell’uno contro uno, nonostante avrebbe potuto e dovuto, viste le sue qualità). E infatti Berardi e Kean, entrati al posto di Chiesa (nella ripresa), hanno fatto molto meglio di lui. Donnarumma mai realmente impegnati dagli avversari nella prima frazione.

SECONDO TEMPO – Anche nella ripresa gli Azzurri partono bene, ma non riescono a pungere. Belotti mai adeguatamente servito, con Immobile in panchina per tutto il match (è entrato Caputo nel finale). L’ingresso di Kean prima, e Berardi poi, danno velocità e imprevedibilità alla manovra azzurra. Ma le scelte degli azzurri nell’ultimo passaggio, così come per la Polonia, sono sempre sbagliate. Nel finale la Polonia sciupa due contropiedi, e va vicina al gol al 90′: Acerbi riesce a salvare sul tiro da pochi metri del centrocampista avversario. Anche nella ripresa, Gigio Donnarumma non è protagonista di alcun intervento degno di nota.

