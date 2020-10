Champions 2003, Lippi non si dà pace: “Con Nedved non avremmo perso”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Marcello Lippi non si dà ancora pace per la finale di Champions League del 2003 persa contro il Milan senza Pavel Nedved. L’ex tecnico bianconero ha ancora gli incubi, e ogni volta che rilascia un’intervista ricorda sempre quella notte di Manchester. Ecco le sue parole al Festival dello Sport:

“Con Nedved, quella finale contro il Milan nel 2003 non l’avremmo sicuramente persa“. Ma effettivamente quella partita non l’hanno persa (vogliamo essere cattivi): è finita 0-0, questo è innegabile. Alla fine ai rigori a trionfare è stato il Milan, partito nettamente sfavorito alla vigilia. Tutto il resto è storia.

Il miglior giocatore che ho allenato?: “Zidane (non Nedved, ndr). Come Pirlo sa comunicare con i grandi. I top in panchina non vincono con il pressing o il raddoppio di marcatura, ma convincendo i grandi giocatori a seguirli. Così vincono i grandi allenatori”.

