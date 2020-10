Calciomercato Milan – Milenkovic non rinnova: nuovo assalto a gennaio

Ultime Mercato Milan: Milenkovic, nuovo tentativo a gennaio

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Nel corso dell’ultima sessione di mercato il Milan aveva come primo vero obiettivo per la difesa Nikola Milenkovic, serbo classe 1997 della Fiorentina, ma il club viola ha resistito a tutte le offerte, già “costretta” a cedere Federico Chiesa alla Juventus. Così, il centrale alla fine è rimasto alla Fiorentina. Presto però, visto il contratto in scadenza nel 2022, le cose potrebbero cambiare.

Il direttore sportivo della Viola ne ha parlato. Daniele Pradè ha infatti detto che con la giusta offerta potrebbe partire, ma che l’offerta giusta, a detta della Fiorentina non è mai arrivata nel corso dell’ultima sessione di mercato. Ha anche detto che un tentativo di rinnovo sarà fatto, ma che se dovesse rifiutare allora sarà ceduto per non perderlo a zero. Ovviamente, dunque, o a gennaio o il prossimo anno. Considerando che Milenkovic non ha intenzione di rinnovare, allora l’addio è sempre più probabile.

Ci aveva pensato anche l’Inter, che lo avrebbe preso per sostituire Milan Skriniar alla fine rimasto nerazzurro, ma il Milan è in netto vantaggio. Più volte i rossoneri hanno incontrato l’agente Fali Ramadani. La Viola però chiedeva 40 milioni, una cifra decisamente esagerata. Se Rocco Commisso abbassasse le pretese a 28 milioni complessivi, allora il Milan potrebbe seriamente pensare di aggiudicarselo. Milenkovic gradisce molto il Milan e già a gennaio potrebbe essere accontentato…

