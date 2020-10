Milan, partitella con la Primavera: gol di Ibrahimovic e Daniel Maldini

Ultime Notizie Milan: partitella in famiglia, subito gol di Ibra

MILAN NEWS – Domenica di lavoro, questa mattina, a Milanello. L’allenamento odierno prevedeva una partita in famiglia con la Primavera a ranghi misti.

IL REPORT

Rossoneri in campo alle 10.30 per effettuare il riscaldamento. A seguire, dalle 11.00, è iniziata la partitella (tre tempi da venti minuti) con la formazione Primavera. In campo per la Prima Squadra: Antonio Donnarumma, Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernández, Castillejo, Maldini e Ibrahimović. La gara è terminata 3-1 in favore dei “rossi”: Roback ha aperto le marcature per i “blu”, doppietta di Maldini e gol di Ibrahimović per completare il tabellino.

LUNEDÌ 12 OTTOBRE

Per lunedì è prevista una giornata di riposo. La ripresa degli allenamenti, a Milanello, è stata fissata per martedì pomeriggio.

Fonte: acmilan.com

