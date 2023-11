Pulisic: “Sono grato al Milan per il supporto che mi ha dato quest’anno”

Il migliore piatto del Ringraziamento che sai cucinare? "Cucinare io? Io non cucino nessun piatto per il Ringraziamento".

Per cosa sei grato quest'anno? "Sono grato per tante cose. Sono grato per tutto il supporto del mio nuovo Club quest'anno, il Milan senza dubbio. E sono grato per tutti gli amici e i familiari che mi hanno sostenuto nel mio percorso. Voglio augurare un buon Giorno del Ringraziamento a tutti i tifosi rossoneri negli Stati Uniti".