Campionato, Champions e Coppa Italia: il Milan si gioca tutto in due mesi

Campionato — La distanza dall'Inter capolista è di 8 punti, quella dalla Juventus al secondo posto è di 6. Facciamo due calcoli: siamo alla 12esima giornata di campionato e sia ai nerazzurri che ai bianconeri mancano ancora 3 big match da giocare. Le squadre di Inzaghi e Allegri sono certamente forti ma non imbattibili, possono sempre inciampare. D'altra parte ogni campionato è ricco di colpi di scena e vi sono state stagioni in cui si sono avverate rimonte apparentemente impossibili. Dopo un periodaccio, poi, il calendario viene a favore del Milan, con partite, almeno sulla carta, più semplici. L'obiettivo minimo rimane la qualificazione in Champions League, ma attenzione, poiché se i rossoneri ingranassero con delle vittorie consecutive allora lo scenario cambierebbe di molto.

Champions League — Paradossalmente, nonostante una sola vittoria in 4 partite, il Milan sta messo meglio in Champions che in campionato. Il girone F è incredibilmente equilibrato, chiunque può ancora qualificarsi per gli ottavi e si deciderà tutto all'ultima giornata. In questo momento i rossoneri si trovano al terzo posto con 5 punti, al di sotto del PSG (6 punti), del Borussia Dortmund (7 punti) e al di sopra del Newcastle (4 punti). I prossimi due impegni incideranno tantissimo e, se dovesse arrivare una vittoria a San Siro contro i gialloneri, ci si giocherebbe tutto nella fatidica sfida al St James' Park. Insomma, ci aspettano due atmosfere da brividi.

Coppa Italia — Dopo essere usciti in modo molto ingenuo la scorsa stagione, la Coppa Italia diventa una bella opportunità. Non solo perché si tratta pur sempre di un trofeo, e l'Inter lo insegna, ma perché il calendario potrebbe riservare alcune sfide che gridano vendetta. Il primo avversario sarà il Cagliari, non proprio un ostacolo insormontabile, poi ci sarebbe l'Atalanta e, in caso di passaggio, l'Inter in semifinale. Dati i deludenti risultati degli ultimi derby, una bella vittoria contro i nerazzurri detentori del titolo riporterebbe un po' di entusiasmo nei confronti di una stracittadina che non si colora di rosso e di nero da un bel po'... LEGGI ANCHE: Milan, giusto buttare nella mischia Camarda? Ecco i pro e i contro >>>

