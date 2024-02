L’ex calciatore: “Pulisic non è l’uomo del Milan. Non ha potenziale per…”

Reo-Coker: "Pulisic non può vincere il Pallone d'Oro, ma ..."

"È bello vederlo godersi il suo calcio, ma voglio che Pulisic abbia quel vantaggio su di lui, deve passare al livello successivo e abbracciare la pressione e le luci della ribalta. Ancora penso che lo stia facendo. Non credo che sia andato lì per dire: 'Questo Milan sono io, sono uno dei giocatori chiave del Milan'. Penso che stia facendo una grande stagione ma non direi che sia che è l'uomo del Milan. Questo è quello che deve fare perché è contro questo che deve competere per conquistare il vertice dei giovani di cui parliamo nel calcio mondiale. Ma non stiamo paragonando Pulisic a uno dei migliori giocatori al mondo in questo momento. Jude Bellingham è di una categoria di giocatori completamente diversa. Questo è Pulisic, non un potenziale per essere il prossimo vincitore del Pallone d'Oro, non puoi aspettartelo fare cose da Jude Bellingham se non è Jude Bellingham".