Calciomercato Milan – Dalla Germania: “Il Bayern vuole Theo Hernandez”

La sessione invernale di calciomercato si è ormai conclusa da qualche settimana, ma le notizie e le indiscrezioni sono sempre all'ordine del giorno. E sono sempre interessanti, soprattutto se riguardano uno nomi importanti, come può essere quello di Theo Hernandez. Il terzino francese, già molto forte, è ulteriormente cresciuto in questa stagione, adattandosi nel ruolo di centrale di difesa. Una duttilità che, inevitabilmente, lo rende un pezzo ancor più pregiato di quanto già non fosse.