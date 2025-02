Pulisic: “Intensità e costanza, le chiavi per crescere al Milan”

Sul suo rendimento: "Penso di dover continuare a lavorare come sto facendo. Credo che per me sia necessario concentrarmi maggiormente sull’intensità contro la palla. E perché sento che quando lo faccio, sono in una buona posizione… per essere libero con la palla e per prendermi dei rischi. Credo che il mister sia molto chiaro su questo punto per noi giocatori d’attacco, soprattutto per assicurarsi di non avere paura. Miglioramento fisico? Penso che sia uno dei più grandi superpoteri che si possano avere, come calciatore, quello di rimanere in forma il più a lungo possibile. I giocatori hanno sempre alti e bassi nel corso della loro carriera. Per me si trattava solo di trovare una maggiore costanza. In un certo senso, giocare più regolarmente può aiutare molto a trovare quel ritmo".