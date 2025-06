Pulisic: “Il calcio in America sta crescendo, vorrei essere visto come un leader”

Fare il calciatore ed essere un’ispirazione:“Una delle ragioni per cui ho iniziato a giocare a calcio è perché dopo la scuola andavo subito al campetto e giocavo tutto il giorno. Il calcio sta crescendo molto in America, io vorrei essere visto come un leader, un esempio. Non è solo ciò che fai in nazionale ma anche come lavori ogni girono, con il mio club”.