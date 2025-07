Pulisic: “Al Milan mi diverto. Allegri ha iniziato nel modo giusto. Leao? Top”

Sulla strada giusta intrapresa dai rossoneri: «Sicuramente anche se è molto presto per dare giudizi. Adesso è importante prepararci al meglio perché quando inizierà il campionato vogliamo essere nella migliore condizione possibile».

Sulle sue prime impressioni su Massimiliano Allegri: «Secondo me ha iniziato nel modo giusto. È un tecnico che ha allenato tanti campioni, sa come parlare ai calciatori, come creare il giusto feeling con la squadra, e si sta concentrando sul dare al Milan una compattezza difensiva importante, una caratteristica indispensabile per riuscire poi a creare le occasioni per segnare».

Su Allegri che pensa che il Milan l'anno scorso abbia subito troppi gol: «Ha ragione perché se vogliamo migliorare non possiamo concedere tante reti come la passata stagione. È qualcosa su cui dobbiamo stare attenti e lavorare. Non solo i difensori, ma tutta la squadra perché si difende tutti insieme».

Pulisic sui 17 gol segnati nel Milan 2024-2025: «Qui al Milan mi è stata data libertà fin dall’inizio e sento la fiducia nei miei confronti da parte di tutti: dai compagni all’allenatore, dai dirigenti ai tifosi. Acquistandomi il club mi ha concesso una grande opportunità e io ho il dovere di migliorare ogni anno, di lavorare duramente per fare sempre un passo in avanti come rendimento. Se le cose vanno bene, per me non è una sorpresa visto quello che faccio sia durante l’anno sia nel precampionato per essere al 100% e dare tutto quello che posso».

Sul suo sentirsi più integrato e a suo agio nel Milan rispetto a quanto accadeva nel Chelsea: «È così, anche se è più facile dirlo dopo aver segnato tanto nelle ultime due stagioni. Al Milan mi diverto molto e voglio continuare su questa strada, spingendo al massimo».

Su quanto vuole segnare quest'anno dopo i 15 gol nella stagione 2023-2024 e i 17 gol nella 2024-2025: «Il mio obiettivo è fare sempre meglio».

Sulla cosa dove è migliorato da quando gioca in Serie A: «Credo che anche la Serie A sia un torneo molto fisico e duro. Da quando sono in Italia penso di essere cresciuto nel prendere le decisioni su come concludere le azioni. Intendo la scelta tra tiro in porta e ultimo passaggio. Per un giocatore offensivo come me questi sono aspetti fondamentali».

Sulla mancanza della Champions League in questa stagione: «Sì perché è dove vorremmo essere. Il nostro obiettivo è qualificarci il prossimo anno. La Champions è la più affascinante competizione europea e il Milan merita di giocarla».

Su Rafael Leão centravanti contro il Liverpool: «Non so perché le persone continuino a dubitare delle sue potenzialità. Noi le conosciamo bene e vederlo segnare come sabato contro i Reds, dopo una grande accelerazione, non ci sorprende. Per me è un talento top, top, top. Come tutta la squadra deve solo trovare la continuità di rendimento e poi sarà sempre più determinante».

Pulisic su cosa può dare Luka Modrić al Milan: «Porterà esperienza, una dote indispensabile durante le partite. Da anni è un giocatore di eccezionale qualità: lo guardavo giocare da tifoso, poi l’ho anche affrontato. Togliergli la palla è difficile e in più è un leader che darà al Milan continuità di rendimento e concretezza. Sarà prezioso dentro e fuori dal campo».

Sull'impressione che gli ha fatto Samuele Ricci: «Mi piace perché fa le cose semplici e non cerca mai di esagerare: fa quello di cui la squadra ha bisogno. Ha un’ottima tecnica, è bravo a controllare il pallone e a passarlo. Ammiro molto il suo modo di giocare».

Su Alexis Saelemaekers: «Avevo fatto con lui lo scorso precampionato e ho visto il rendimento che ha avuto con il Bologna e la Roma. Ha qualità e in campo si rende utile in tanti modi: dribbling, cross, conclusioni e chiusure difensive. È uno che non si risparmia mai».

Sul ruolo di esterno sinistro in cui Allegri lo sta utilizzando: «Io amo giocare in tutte le posizioni, compresa questa. Ci ho già giocato in passato, in un modulo simile, e partire da sinistra non è certo un problema».

Sul testa a testa tra Napoli e Inter lo Scudetto 2026: «Ci sono tante squadre forti in Serie A. Non mi aspetto un testa a testa tra Napoli e Inter per tutta la stagione perché troveranno diverse avversarie competitive. Noi cercheremo di vincere più gare possibili e di arrivare più in alto che possiamo».

Sui Mondiali 2026: «Sarà una grande stagione e molti giocatori vorranno disputarla al massimo perché verrà conclusa dalla Coppa del Mondo negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. Per me disputare il Mondiale nel mio Paese è un sogno e voglio lavorare per essere pronto al più grande evento del mondo del calcio. Sono elettrizzato al pensiero di parteciparvi, ma prima c’è un’intera annata da giocare con la maglia del Milan. Adesso sono concentrato solo su quella, anche se in un angolo della testa il pensiero del Mondiale c’è».