Calciomercato Milan, spunta un nome 'nuovo' come rinforzo in attacco

Manca poco più di un mese alla conclusione del calciomercato estivo e il Milan deve mandare in porto ancora molteplici operazioni. Tanto in entrata (mancano un terzino destro o un difensore centrale, un centrocampista, un centravanti ed, eventualmente, un esterno offensivo) quanto in uscita (Yacine Adli, Ismaël Bennacer, Yunus Musah, Samuel Chukwueze e/o Noah Okafor). Una mole di lavoro enorme per l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare. Ce la faranno a completare la duplice missione? PROSSIMA SCHEDA