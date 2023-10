Evra: “Impossibile paragonare Mbappé con Leao, non scherziamo”

Sulla partita: "La Champions per il PSG è un ossessione, anche quando vincono il campionato i tifosi non sono contenti perché vogliono la Champions. Anche questa estate hanno speso 350 milioni di euro, giocare oggi al PSG non è facile perché sai che se non vinci la Champions i tifosi ti criticheranno. Per il Milan pareggiare qui e vincere a San Siro sarebbe l'ideale, ma il PSG qui ha perso solo una gara in Champions, sarà tosta".

Su Donnarumma: "Non mi piace parlare del passato, ma non doveva lasciare il Milan. Giocava in Italia, in un club storico, e non doveva andare via. A Parigi non l'hanno accolto bene, i media lo criticano tanto". LEGGI ANCHE: Sacchi duro sul Milan: "Ma lo volete capire qual è il problema?"

