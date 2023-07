Pres. Rosario Central: “Vogliamo che Veliz resti fino a dicembre”

Intervistato dai microfoni di Cadena 3 Rosario, il presidente del Rosario Central, Gonzalo Luis Belloso, ha parlato di Alejo Veliz, nome di mercato in orbita Milan: "La cessione di Gino a Firenze (Gino Infantino ceduto alla Fiorentina, ndr) ci regala un po’ di ossigeno, rende migliore la nostra situazione economica, rimpingua le nostre casse fino al prossimo anno. Ed è per questo che, ora, la nostra intenzione è di far rimanere Alejo Véliz qui con noi al Gigante de Arroyito fino a dicembre". Milan, pronta l'offerta per il bomber >>>