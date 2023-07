Calciomercato Milan – Di Marzio: “Attesa offerta per Véliz: il punto”

L'agente di Véliz è rimasto in Italia e, secondo Di Marzio, nei prossimi giorni potrebbero esserci sviluppi. Ovvero, un nuovo incontro e la possibilità che il Milan presenti una prima offerta al Rosario . La richiesta per cedere Véliz è di 15 milioni di euro, ovvero il valore della clausola rescissoria presente nel contratto di Véliz, valido fino al 31 dicembre 2025 .

Il club sudamericano, però, potrebbe cederlo per una cifra anche di poco inferiore. Non c’è solo il Milan però su Véliz, ha chiosato Di Marzio. Il Torino ha già presentato un’offerta ritenuta bassa dagli argentini, mentre in Premier League c’è il Nottingham Forest che ha avviato i contatti per l’attaccante autore di 11 gol in 23 partite nell’ultimo semestre. Musah al Milan, gli ultimi aggiornamenti >>>