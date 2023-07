Calciomercato Milan – Il Besiktas: “Iniziate le trattative per Rebic”

Ante Rebic è vicino a lasciare il Milan in questo calciomercato estivo per accasarsi al Besiktas. La comunicazione ufficiale del club turco

Ante Rebic , attaccante croato classe 1993 , è ad un passo dal lasciare il Milan in questo calciomercato estivo per accasarsi al Besiktas .

Il club turco, in una nota ufficiale ha fatto sapere come siano "iniziate le trattative con il giocatore e l'A.C. Milan SpA per il trasferimento del calciatore professionista Ante Rebic".