Il Portogallo batte 4-2 la Danimarca, ma a prendersi la scena è soprattutto la maglia numero 7 di Cristiano Ronaldo, finita sulle spalle di Rafael Leao. La scelta è legata alle regole della UEFA, che impongono di numerare la rosa dal 1 al 23 per le gare ufficiali. Visto che il fuoriclasse di Madeira ha lasciato il ritiro in anticipo, la 7 era rimasta senza padrone e la federazione lusitana ha deciso di darla all'ex Milan, oggi al Galatasaray. A fine gara il classe 1999 ha espresso tutta la sua gioia per l'imprevisto cambio di numero.

Il retroscena dietro all’addio di Ronaldo

Le parole di Leao sulla maglia di Cristiano Ronaldo

"Indossare la maglia numero 7 è stato qualcosa di speciale per me, perché Cristiano è il mio idolo fin da quando ero bambino".

La partita di Leao contro la Danimarca

Dietro questo passaggio di consegne c'è il clima teso nato dalche ha lasciato il ritiro dopo il match contro la Norvegia per via dei contrasti con il commissario tecnicoA nulla è servito l’intervento del Presidente della Federcalcio portoghese, subito volato a Copenaghen per provare a placare gli animi. Anche se non è ancora arrivato l’annuncio ufficiale, l’addio del cinque volte Pallone d’Oro alla Nazionale sembra ormai definitivoA fine partitaè intervenuto ai microfoni di ‘DAZN Portugal’ per raccontare il significato di indossareSchierato da titolare sulla fascia sinistra,ha lavorato per la squadra pur senza trascinarla con giocate straordinarie. Il successo sulla Danimarca regala tre punti preziosi alla squadra di Jorge Jesus, che vola a