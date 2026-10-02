Rafael Leão parla dopo la vittoria per 4-2 del Portogallo contro la Danimarca: l'emozione per l'eredità della maglia numero 7 di Cristiano Ronaldo
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Il Portogallo batte 4-2 la Danimarca, ma a prendersi la scena è soprattutto la maglia numero 7 di Cristiano Ronaldo, finita sulle spalle di Rafael Leao. La scelta è legata alle regole della UEFA, che impongono di numerare la rosa dal 1 al 23 per le gare ufficiali. Visto che il fuoriclasse di Madeira ha lasciato il ritiro in anticipo, la 7 era rimasta senza padrone e la federazione lusitana ha deciso di darla all'ex Milan, oggi al Galatasaray. A fine gara il classe 1999 ha espresso tutta la sua gioia per l'imprevisto cambio di numero.
Il retroscena dietro all’addio di RonaldoDietro questo passaggio di consegne c'è il clima teso nato dal caso Cristiano Ronaldo, che ha lasciato il ritiro dopo il match contro la Norvegia per via dei contrasti con il commissario tecnico Jorge Jesus. A nulla è servito l’intervento del Presidente della Federcalcio portoghese, subito volato a Copenaghen per provare a placare gli animi. Anche se non è ancora arrivato l’annuncio ufficiale, l’addio del cinque volte Pallone d’Oro alla Nazionale sembra ormai definitivo
Le parole di Leao sulla maglia di Cristiano RonaldoA fine partita Leao è intervenuto ai microfoni di ‘DAZN Portugal’ per raccontare il significato di indossare la maglia numero 7:
"Indossare la maglia numero 7 è stato qualcosa di speciale per me, perché Cristiano è il mio idolo fin da quando ero bambino".
La partita di Leao contro la DanimarcaSchierato da titolare sulla fascia sinistra, Leao ha lavorato per la squadra pur senza trascinarla con giocate straordinarie. Il successo sulla Danimarca regala tre punti preziosi alla squadra di Jorge Jesus, che vola a punteggio pieno nel gruppo D di Nations League.
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