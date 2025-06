Sulla Nazionale: "La Nazionale va a rotoli come il calcio italiano. E’ dal 2016 che siamo fermi, non è stato fatto niente di niente. Mi auguro di no ma stiamo andando verso la terza esclusione di fila dal Mondiale. Alla gente non interessa della Nazionale, non c’è amore verso l’azzurro. La Nazionale dovrebbe venire prima di tutto ma adesso sia calciatori che allenatori si permettono di dire di no. Dovremmo tornare a formare i selezionatori. Uno importante c’è lo siamo fatti scappare e che ha firmato con il Brasile (Ancelotti, ndr)".