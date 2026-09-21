Ha fatto discutere negli ultimi giorni la vicenda che ha visto protagonista Daniel Maldini, coinvolto in un incidente stradale nella notte tra sabato e domenica, poche ore dopo il gol vittoria realizzato contro l'Atalanta. Il fermo della polizia locale, la sospensione della patente per guida in stato di ebrezza e i rumors sulla presunta presenza di sostanze stupefacienti hanno sollevato un polverone mediatico intorno al figlio di Paolo. A fare chiarezza sul caso ci ha pensato Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari.

Le parole di Pisacane su Maldini

"Credo molto nelle buone azioni e nell'energia positiva: il gol di oggi certifica la buona fede di Daniel. Penso che, se non avesse avuto la coscienza pulita, non si sarebbe tolto la soddisfazione di oggi. E non era nemmeno al 100% perché aveva preso una contusione sullo sterno nell'impatto, però sarebbe stato deleterio non schierarlo, anche per i compagni".

Il commento di Maldini

“È una vittoria importantissima per noi”

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' dopo la vittoria per 1-0 ottenuta sul campo dell'Udinese,ha spiegato perché la rete realizzata dane certifica la buona fede:Anchesi è presentato ai microfoni di 'DAZN' dopo la partita, ma senza commentare il recente putiferio mediatico. L'ex attaccante delsi è limitato ad esprimere il proprio entusiasmo per il gol e la vittoria del 'Bluenergy Stadium':