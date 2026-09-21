Fabio Pisacane ridimensiona il caso che ha visto coinvolto Daniel Maldini al termine di Udinese-Cagliari 0-1: le parole del tecnico rossoblù a 'Sky Sport'
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Ha fatto discutere negli ultimi giorni la vicenda che ha visto protagonista Daniel Maldini, coinvolto in un incidente stradale nella notte tra sabato e domenica, poche ore dopo il gol vittoria realizzato contro l'Atalanta. Il fermo della polizia locale, la sospensione della patente per guida in stato di ebrezza e i rumors sulla presunta presenza di sostanze stupefacienti hanno sollevato un polverone mediatico intorno al figlio di Paolo. A fare chiarezza sul caso ci ha pensato Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari.
Le parole di Pisacane su MaldiniIntervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' dopo la vittoria per 1-0 ottenuta sul campo dell'Udinese, Pisacane ha spiegato perché la rete realizzata da Maldini ne certifica la buona fede:
"Credo molto nelle buone azioni e nell'energia positiva: il gol di oggi certifica la buona fede di Daniel. Penso che, se non avesse avuto la coscienza pulita, non si sarebbe tolto la soddisfazione di oggi. E non era nemmeno al 100% perché aveva preso una contusione sullo sterno nell'impatto, però sarebbe stato deleterio non schierarlo, anche per i compagni".
Il commento di MaldiniAnche Maldini si è presentato ai microfoni di 'DAZN' dopo la partita, ma senza commentare il recente putiferio mediatico. L'ex attaccante del Milan si è limitato ad esprimere il proprio entusiasmo per il gol e la vittoria del 'Bluenergy Stadium':
“È una vittoria importantissima per noi”
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