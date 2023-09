Pioli: “Che derby sarà Inter-Milan? Dipende dal tempo…” | Video

Milan, Stefano Pioli scherza sul derby contro l'Inter

Quando gli è stato chiesto che derby sarà Inter-Milan, che ricordiamo si terrà alle ore 18:00 di sabato 16 settembre dopo la sosta per le Nazionali, Stefano Pioli ha risposto in modo scherzoso: "Dipende dal tempo". È rimasto in silenzio, invece, alla seconda domanda, e cioè se saranno rossoneri e nerazzurri le candidate per lo Scudetto.