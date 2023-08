Pier Silvio Berlusconi: “Milan e Monza? Una questione di cuore”

Le parole di Pier Silvio Berlusconi al termine di Monza-Milan

"Per mio padre il calcio è sempre stato una grande passione, lui sarebbe stato molto felice oggi. Se il calcio è una passione, Milan e Monza per me e mio padre sono una questione di cuore. Lui è felice, il suo cuore è qui insieme a tutti noi. Grazie per l'emozione che ci regalate".