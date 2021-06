Piccinini: “Calhanoglu? Ultimamente non è il calciatore che ricordavo”

Le ultime notizie sul Milan. Sandro Piccinini, noto giornalista, ha parlato del fantasista turco Hakan Calhanoglu: ecco le sue parole

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Sandro Piccinini ha parlato di Hakan Calhanoglu. Queste le parole del giornalista sul calciatore del Milan. "Lo ricordavo da giovane ed era fortissimo, quando è arrivato al Milan pensavo fosse un top. Grazie a Pioli è risalito, ma ultimamente non è stato il Calhanoglu che ricordavo. Non mi sembra il giocatore che ricordavo un tempo, però è un ragazzo enigmatico e di grandi qualità". Lo stesso Calhanoglu è sceso in campo nel match inaugurale di Euro2020 contro l'Italia, gara terminata 3-0 in favore degli azzurri, ed è stato autore di una prestazione negativa. Intanto spunta un nuovo nome per l'attacco del Milan.