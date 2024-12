Petit consiglia l’Arsenal: “Prendi Leao dal Milan. Sta facendo bene ma …”

Emmanuel Petit, ex calciatore francese, ha rilasciato alcune dichiarazioni consigliando all'Arsenal, club per cui ha giocato in passato, di acquistare Rafael Leao, attaccante del Milan. A suo dire, infatti, i Gunners dovrebbero acquisire un paio di giocatori in attacco, tra punta e esterno sinistro. E tra i calciatori che lui preferisce c'è anche il lusitano, oltre a Victor Osimhen. Ecco, dunque, le sue parole riportate da 'Diario AS'.