Pellegatti sul Milan: "Ho un rimpianto. Amorim sta ottenendo buoni risultati". Quota punti e infortuni

Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato del Milan nel suo tradizionale video mattiniero su 'YouTube'. Per il tifoso rossonero c'è un grande rimpianto in questo inizio di Serie A:

"Aumentano i rimpianti per il pareggio contro il Sassuolo. Parlando di campionato è quello l'unico passo falso del Milan di Amorim, nelle altre partite è stato regolare. Si è salvato nel secondo tempo contro la Lazio, dopo un primo tempo che poteva essere un naufragio".

Resta effettivamente un peccato aver pareggiato quella partita e anche quella di Torino contro la Juventus, con il gol nel recupero di Federico Gatti. Sono quattro punti in meno, ma in generale il Diavolo di Amorim ha iniziato benissimo la stagione in Serie A.

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Pellegatti sulla corsa Champions e il test contro il Bologna

"Mi ero fatto la bocca dolce con i risultati di Roma e Como, poi hanno vinto nel finale contro il Cagliari e il Torino. Adesso la Roma è avanti di tre punti e il Como di due. La risposta spetta al Milan contro un Bologna che ha diverse assenze, come il Diavolo che ne ha 8. Con Palladino in panchina sarà complicata. Il Milan deve continuare la sua marcia in campionato: dovesse vincere oggi e contro il Genoa, lasciando stare il derby per un attimo, potrebbe arrivare a 24 punti dopo 11 giornate".

Pellegatti continua parlando della nona giornata di campionato:

Effettivamente sarebbe una partenza davvero ottima per un progetto che è iniziato solamente questa estate e con una squadra che deve trovare ancora la quadra, specialmente in questo momento in cui ci sono tanti infortuni a rallentare la crescita della rosa.

Il bilancio di Amorim e la grana infortuni verso il derby

"Sarebbe un cammino autorevole con più di due punti di media per partita. Amorim sta ottenendo buoni risultati con una squadra che ancora non conosce appieno. Dobbiamo capire chi tornerà per il derby tra Gila, Moreira e Rabiot, sono giocatori fondamentali".

Proprio degli infortuni ha parlato anche Pellegatti, specialmente in vista del derby contro l'Inter:

Da domani avremo notizie più importanti su chi potrà recuperare di questi tre per la sfida contro i nerazzurri: non ci saranno sicuramente Gabbia, Saelemaekers, Chukwueze e Loftus-Cheek alle prese con infortuni più lunghi.