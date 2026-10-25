Carlo Pellegatti torna a parlare del Milan e delle difficoltà legate alla gestione della rosa rossonera. In vista della sfida contro l'Udinese, il giornalista ha commentato le numerose assenze che stanno condizionando le scelte di Ruben Amorim, sottolineando la necessità di intervenire sul mercato di gennaio per garantire alla squadra maggiori alternative.

Milan, Pellegatti avverte: servono rinforzi a gennaio

Sul proprio canale YouTube, Pellegatti ha analizzato la situazione degli infortunati che non saranno a disposizione per la partita contro l'Udinese, evidenziando come la profondità dell'organico possa diventare un problema nel corso della stagione.

"Tutti i colleghi, tutti gli opinionisti sono abbastanza d'accordo sul fatto che è un Milan che con questo organico farà fatica, se non arriveranno dei rinforzi intelligenti, farà fatica a gestire il doppio impegno", ha dichiarato il giornalista.

Il riferimento è alla necessità di affrontare più competizioni con una rosa che, secondo Pellegatti, rischia di non offrire abbastanza soluzioni per mantenere un livello di rendimento costante. Gli infortuni, infatti, riducono le possibilità di rotazione e costringono l'allenatore a fare i conti con scelte spesso obbligate.

Non soltanto campionato ed Europa: pesa anche la Coppa Italia

Nel suo intervento, Pellegatti ha richiamato l'attenzione anche sulla Coppa Italia, sottolineando come gli impegni ravvicinati possano aumentare le difficoltà nella gestione delle energie e dei minutaggi. "Non parliamo anche della Coppa Italia, il doppio impegno, e quindi servirà un aiuto ad Amorim", ha aggiunto.

Per il giornalista, il mercato invernale potrebbe rappresentare un'occasione importante per intervenire nei reparti in cui la squadra ha meno alternative. L'obiettivo sarebbe quello di mettere a disposizione del tecnico una rosa più profonda, capace di affrontare il calendario senza risentire eccessivamente delle assenze.

Pellegatti su Amorim: serve trovare una direzione tattica

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Oltre al mercato, Pellegatti ha posto l'accento sulla necessità che Amorim riesca a individuare una soluzione tattica stabile per il Milan.Il giornalista ha concluso il proprio ragionamento auspicando che l'allenatore portoghese riesca finalmente a trovare "un filone a livello di modulo". Una considerazione che si lega alla gestione delle rotazioni: disporre di più alternative, infatti, può aiutare il tecnico a mantenere un'identità di gioco anche quando alcuni titolari non sono disponibili.

Il messaggio di Pellegatti è quindi rivolto sia alla squadra sia alla società: il Milan dovrà trovare maggiore continuità sul campo, ma per riuscirci potrebbe essere necessario un intervento mirato durante la sessione invernale di calciomercato.