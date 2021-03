Pellegatti su Tonali: “Ha solo 20 anni ma ha già acquisito esperienza”

Le ultime notizie sul Milan. Pellegatti, giornalista e tifoso del Milan, ha parlato di Sandro Tonali facendo anche un paragone con Pirlo

Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso del Milan, ha parlato di Sandro Tonali direttamente dal suo canale YouTube. "Il Milan deve ancora pagare al Brescia 15 milioni più 10 di bonus per riscattare Tonali dopo averne pagati 10 di prestito la scorsa stagione. I rossoneri vogliono acquistare Tonali. È un giocatore di 20 anni, ha acquisito già esperienza, può essere utile nelle partite di Champions League sperando che il Milan si qualifichi. Ha già dimostrato di fare bene su campi importanti, come quelli di Glasgow, di Manchester, di Belgrado, stadi di tradizione che possono mettere una pressione. Ricordo sempre ai dubbiosi quello che si diceva di Pirlo. Tanta qualità, tanta classe ma un giocatore che tutto sommato sembrava un giocatore da panchina. È arrivato, è maturato ed è diventato un giocatore straordinario. C’erano molti dubbi su Pirlo, questo deve far capire che Tonali bisogna aspettarlo. Intanto clamorosa indiscrezione di calciomercato: il Milan pensa a Milinkovic Savic.