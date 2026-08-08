La prestazione del Milan nel test di oggi pomeriggio contro il Chelsea continua a far discutere. Attraverso un video pubblicato sul proprio canale YouTube, il giornalista Carlo Pellegatti ha voluto analizzare la prova effettuata dei rossoneri, concentrandosi in modo particolare sulle difficoltà incontrate dal reparto offensivo rossonera durante il primo tempo.

Milan, Pellegatti: "Davanti non si concludeva nulla"

“Il primo tempo ha visto una partita abbastanza lenta, abbastanza cadenzata, un paio di buoni interventi di Torriani, ma là davanti il Milan non concludeva nulla."

L'analisi di Pellegatti parte dei primi 45 minuti di gioco caratterizzati da dei ritmi abbastanza blandi e da un incisività praticamente nulla davanti agli ultimi 30 metri:

Il punto critico sollevato dal giornalista riguarda soprattutto la gestione del giovane Francesco Camarda:

Schierare i Camarda lasciandolo completamente isolato dalla manovra finisce poi per penalizzare il rendimento sia del giovane che della squadra.

Senza palloni giocabili e senza la possibilità di dialogare con i compagni l'attaccante rischia di innervosirsi e non giocare bene a partita in corso.

Oltre alle parate di Torriani, l'unico che ha provato a scuotere la manovra della squadra è stato Rafael Leao, le cui giocate non sono comunque bastate per cercare di impietosire la squadra avversaria:

"Ripeto, se si vuole giocare con Camarda e lasciarlo solo là, è inutile giocare anche con Camarda, perché non è un giocatore che isolato può dare tantissimo. Poi giustamente, come tutti gli attaccanti, si deprime un po' se non riesce a dialogare, se non riesce ad avere qualche palla da poter indirizzare verso la porta. E in quel primo tempo, in pratica, il Milan ha avuto qualche spunto con il solito Leao, fermato un paio di volte bene, ma il portiere del Chelsea, un bel portiere, un grande portiere, non è stato mai assolutamente impegnato”.