Pellegatti su Liberali: “Talento che deve esplodere, purtroppo è stato un anno perso”

Dopo essere cresciuto nel settore giovanile del Milan ed aver esordito in Serie A, come mai ora i rossoneri potrebbero decidere di cederlo? Condivide questa scelta?

"Lì bisogna vedere se è il Milan che lo lascia andare o lui che vuole andare. L'anno scorso a livello di organizzazione di Prima Squadra, Primavera e Milan Futuro i risultati si sono visti, c'è stata abbastanza confusione. Lo stesso Liberali si è allenato spesso con la prima squadra, poi giocava con Milan Futuro, poi l'hanno messo qualche volta con la Primavera. Insomma, sia per lui che per Camarda e per altri giocatori secondo me è stato un anno perso.

Giudicare adesso Liberali in base alla scorsa stagione non è onesto nei suoi confronti, perché è stato spostato di qua e di là e questo non gli ha permesso di rendere al meglio. Praticamente cambiava tre allenatori alla settimana: andava un po' da Guidi per la Primavera, un po' da Oddo di Milan Futuro e un po' da Conceição. In questo modo la sua crescita non è stata favorita"