Pellegatti: “Muriel? Il Milan è sintonizzato sul difensore centrale” | News

Carlo Pellegatti, noto giornalista di fede rossonera, ha parlato delle prossime mosse di mercato del Milan, tra cui anche di Muriel

Intervenuto attraverso il proprio canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato delle prossime mosse di mercato del Milan a gennaio. Queste le parole del giornalista: "A me continua a risultare che il Milan non farà nulla in attacco, come anche a centrocampo. I rossoneri, ad oggi, sono sintonizzati sul difensore centrale".