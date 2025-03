Pellegatti: “Milan decrepito, situazione allucinante. Quando c’era Maldini …”

Milan, Pellegatti rimpiange Maldini e tuona: "Ora sono come i polli di Renzo"

"Da una parte c'è una squadra che ha battuto l'Atalanta e che è in testa alla classifica, dall'altra parte c'è il nostro caro vecchio e decrepito Milan. L'unica squadra che ha battuto nel derby l'Inter, in Supercoppa Italiana e quasi anche in campionato. In questo momento il Milan è un tutti contro tutti, una situazione allucinante. Ci sono i giocatori contro i tifosi e i tifosi contro i giocatori. L'allenatore è contro chi non lo rispetta, gli opinionisti sono contro l'allenatore che non ha ancora dato uno spartito. Poi c'è la società che non è contro nessuno, perché ha la serenità di Maria Antonietta. Ogni tanto dicono di essere colpevoli, ma a loro quello che succede intorno interessa relativamente. I tifosi quasi non conoscono la voce di Cardinale".