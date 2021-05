Pellegatti: “Il rinnovo di Kessié sarebbe un altro gesto forte della società”

Le ultime notizie sul Milan. Carlo Pellegatti ha parlato di Frenck Kessié, centrocampista in scadenza di contratto nel giugno del 2022

Intervenuto attraverso il suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato di Frenck Kessié, in scadenza di contratto nel giugno del 2022. Queste le parole del giornalista e tifoso rossonero sull'ivoriano. "La società adesso ha un altro gesto forte da compiere per confermare le strategie rossonere: il rinnovo di Kessié. E' un giocatore unico e di una qualità eccelsa. Raramente ho visto giocatori così continui. Potrebbe essere titolare in grandissime squadre inglesi e si è confermato come il miglior calciatore della stagione rossonera. Ha coronato la sua splendida stagione in una prestazione superba a Bergamo. Le cifre sono importanti. Prende sui 2.5 milioni e il primo contatto non è stato positivo. Il Milan ne ha offerto 4, circa il 30% in più ma le cifre non sono precise".