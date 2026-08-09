Il pesante 3-0 incassato dal Milan contro il Chelsea di Xabi Alonso continua a far discutere l'ambiente rossonero. Tra le voci più critiche ed emotive c'è quella del noto giornalista rossonero Carlo Pellegatti, che dal suo canale YouTube ha analizzato la prestazione della squadra rossonera.

Milan, parla Pellegatti: "Bruttissima sconfitta"

“Devo continuare a ripeterlo. È calcio di agosto, perché oggi il Milan ha preso una brutta sconfitta, ha subito una brutta sconfitta, 3-0 dal Chelsea."

Nonostante la consapevolezza che si tratti ancora di preparazione pre-campionato, Pellegatti non ha nascosto l'amarezza per la prova offerta dagli uomini sul campo:

L'aspetto che più ferisce e fa riflettere il giornalista è il ridimensionamento delle ambizioni internazionali della squadra ad appena un triennio fa. Pellegatti infatti ha voluto ricordare come la squadra fosse riuscita a spingersi fino alle semifinale di Champions posizionandosi tra le prime quattro squadre d'Europa. Ad oggi, invece, quel traguardo sembra drammaticamente lontano e quasi impossibile da raggiungere

È calcio di agosto, però indubbiamente sia sul piano dei singoli, sia sul piano della manovra, è difficile ammettere che c'è un abisso adesso con il Chelsea, una squadra il Milan che nel 2023 era arrivata fra le prime quattro d'Europa. Perché noi continuiamo a lodare lo scudetto giusto, ma dimentichiamo troppo presto che nel 2023 eravamo fra le prime quattro squadre d'Europa. Oggi pensare che il Milan era fra le prime quattro squadre d'Europa 3 anni fa sembra una un pensiero pazzo, una blasfemia”.