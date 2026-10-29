Pellegatti deluso dal Milan: "Altra sconfitta umiliante. A ottobre siamo già lontani dal primo posto"

Il Milan perde malamente contro il Bologna: 2-4 in casa dopo un primo tempo buono e una ripresa pessima con la squadra di Raffaele Palladino che ha dilagato sfruttando i tanti spazi concessi dalla difesa rossonera. Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato della sconfitta di San Siro sul suo canale 'Instagram':

L'analisi di Carlo Pellegatti: un KO triste e umiliante

"Dopo sei giorni un'altra sconfitta umiliante. Un Bologna senza punte di ruolo segna quattro gol contro un Milan che aveva chiuso il primo tempo avanti 2-1 con la doppietta di Cisse. Milan che sei giorni dopo Bournemouth trova un'altra serata da dimenticare. Sconfitta brutta, sconfitta triste e umiliante. Il Milan è a 7 punti dal primo posto e al momento fuori dalla Champions League, manovra offensiva difficoltosa. Quello che più conta è che a fine ottobre siamo già lontanissimi dal primo posto. Nel secondo tempo il Milan non è entrato in campo. Il Milan perde l'imbattibilità in una serata da dimenticare e ora c'è il derby con l'entusiasmo sotto le scarpe".

Effettivamente il Milan ha giocato molto male nella ripresa, e non è riuscito a compattarsi nonostante il gol di vantaggio con cui aveva chiuso il primo tempo.

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Crisi d'energia e l'incubo derby all'orizzonte

dopo le tante partite giocate e gli infortuni che non hanno aiutato le rotazioni di Ruben Amorim.

In aiuto non arriva il calendario visto che sabato c'è il derby contro un'Inter che in campionato ha vinto tutte le partite disputate tranne quella con la Roma, contro cui è arrivato un pareggio in trasferta.

La speranza è che Amorim possa ritrovare alcuni dei calciatori fuori per infortunio: sarebbe una manna dal cielo visto che la squadra sembra già sulle ginocchia a livello fisico e atletico.