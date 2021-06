Pellegatti: “Donnarumma e Calhanoglu? Si svolta pagina. Su Bakayoko…”

Carlo Pellegatti, noto giornalista, ha parlato degli addii di Donnarumma e Calhanoglu, ma anche di un possibile ritorno di Bakayoko

Intervenuto attraverso il suo canale YouTube, Carlo Pellegatti, noto giornalista di fede rossonera, ha parlato degli addii di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu. Inoltre ha detto la sua su un possibile ritorno al Milan di Tiemoué Bakayoko. Queste le sue parole. "Ieri è stata una giornata pesante per il Milan e per i tifosi. Il dado è tratto: Donnarumma ha fatto le visite mediche con il PSG, mentre Calhanoglu con l'Inter. Ora si volta pagina e si va avanti. I tifosi sono delusi da Calhanoglu e allo stesso tempo sono perplessi perché hanno perso sia il portiere italiano che il turco a zero. Futuro sul mercato? Ho verificato una notizia uscita su un sito inglese e quindi non escludo che il Milan possa fare un tentativo per riportare in rossonero Tiemoué Bakayoko. Al Diavolo piacerebbe riprenderlo in prestito, magari stavolta con il diritto di riscatto, sfruttando anche gli ottimi rapporti con il Chelsea. Con il francese il Milan avrebbe un centrocampo di lusso. Il Milan potrebbe tentare quindi di riprendere Bakayoko, ma ovviamente è un discorso di cui se ne parlerà più avanti e non nell'immediato. Per sostituire Calhanoglu, invece, potrebbe arrivare Ceballos. Si parla anche di Ziyech del Chelsea. Mister Pioli è un po' preoccupato per aver perso un punto di riferimento come Calhanoglu, ma può stare sereno perché il mercato è lungo".