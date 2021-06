Mercato Milan, top news: Ziyech il sostituto di Calha, Kessié rinnova?

Ecco di seguito le notizie più importanti della giornata di oggi, 22 giugno 2021, sul calciomercato del Milan. In primo piano l'addio di Calhanoglu ai rossoneri, i quali hanno individuato in Ziyech il perfetto sostituto del turco. Se non dovesse arrivare il marocchino, allora la dirigenza si muoverà per Dani Ceballos Si lavora anche per il rinnovo del 'presidente' Franck Kessié, in scadenza di contratto nel 2022. Questo e molto altro ancora nelle prossime pagine o visitando il nostro sito 'PianetaMilan.it'. Il pezzo è in costante aggiornamento.