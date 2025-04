Pellegatti: 'Al Milan non succede niente. Attenzione a D'Amico-Sarri ...'

Sul DS del Milan: "Se dovesse arrivare D'Amico sarebbero molto alte le quotazioni di Sarri, perché D'Amico lo ritiene un grande allenatore. Quando Gasperini sembrava che dovesse andare via, Sarri era uno dei candidati. Attenzione a queste accoppiata Sarri-D'Amico. Dovesse arrivare Tare opterei per Allegri o Conte. Aumenta la pressione sui dirigenti del Milan, che l'anno scorso lo hanno perso Conte. Ancelotti non mi ha mai fatto capire che dopo l'esperienza a Madrid possa tornare in un altro club. Magari il Brasile o comunque una Nazionale. Vediamo quando il Milan si degnerà di dare una risposta a Tare. Anche per rispetto non lo si può tenere lì ad aspettare". LEGGI ANCHE: Milan, il tempo stringe. Dal DS all’allenatore: Furlani non può sbagliare più >>>