Pedullà: “Milan, occhio a Sarri. Ancelotti? Non è uno scappato di casa”

Panchina Milan, Pedullà ripropone il nome di Sarri: poi pungola su Ancelotti

"Su Paratici non mi sono mai espresso o esposto. Su Tare, se lo vuoi lo prendi. Con D'Amico vale il discorso di febbraio e guarda caso domani c'è Milan-Atalanta. È un'opzione, ce ne può essere un'altra accanto a quella legata a D'Amico. In questo caso attenti alla candidatura di Maurizio Sarri per la panchina. Occhio, vi dico solo questo. Occhio, perché è un nome che nessuno fa. Leggo nomi di tutti i tipi. Con tutto il rispetto per Carletto Ancelotti, non ha bisogno di sponsor. Noi abbiamo bisogno di notizie, io non sponsorizzerò mai il nome di un calciatore o di un allenatore, perché non mi sembra un esercizio giusto per chi fa il giornalista. Io devo cercare di dare notizie e giudicare, non sponsorizzare. Penso che non sia giusto dire che sia una grande occasione per Milan e Roma, che per il Milan sarebbe un ritorno al passato, come se stessimo parlando di uno scappato di casa. Se vuoi fare il dirigente fallo e non fare il giornalista".