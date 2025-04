Panchina Milan, l'esperto fa chiarezza: "Ecco la verità tra Ancelotti e Allegri"

"Rieccoli. Come i pianeti intorno al sole un poker di grandi allenatori ruota intorno alle big di Serie A. Tutti pronti a tornare in pista nel campionato italiano. Quello che ha dato loro successi e lo status di top coach. A partire da Carlo Ancelotti la cui avventura alla guida del Real Madrid appare ormai ai titoli di coda. Questione di poche settimane. Florentino Perez ha deciso di puntare in panchina su Xabi Alonso (Leverkusen) e per il cinque volte vincitore della Champions League (3 alla guida del Real e 2 col Milan) si profila l'addio. Difficile che però un vincente per antonomasia come Carletto resti a spasso a lungo. Tanto che la federazione brasiliana è già in pressing per affidargli il ruolo di ct della Seleção".