Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Pedullà: “Il mercato del Milan è in mano a Busardò. Possibile che Allegri …”

ULTIME MILAN NEWS

Pedullà: “Il mercato del Milan è in mano a Busardò. Possibile che Allegri …”

Pedullà: 'Il mercato del Milan è in mano a Busardò. Possibile che Allegri ...'
Il giornalista Alfredo Pedullà ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Milan, facendo notare il potere di Paolo Busardò al momento attuale
Fabio Barera
Fabio Barera Redattore 

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dell'ultimo video pubblicato sul proprio canale 'YouTube', soffermandosi in modo particolare sul potere di Paolo Busardò sul mercato del Milan. Ecco, dunque, un estratto delle sue parole.

Milan, Pedullà schietto: "Mercato in mano a Busardò. Ma può decidere lui per Allegri?"

—  

"Il mercato del Milan oggi è nelle mani di un intermediario che si chiama Paolo Busardò. Vi ho detto già diverse volte che Allegri chiede con una certa insistenza Vlahovic e lo chiede da diverse settimane. Ma del resto non stiamo raccontando delle barzellette, se è vero come è vero che Tare stesso ha parlato di Vlahovic. Il Milan è un mondo a parte che va trattato comunque con correttezza. Il Milan ha in Paolo Busardò il principale riferimento. Ci sono delle valutazioni tecniche che devono essere fatte, ma incide un intermediario che ha un eccellente rapporto con Furlani".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, intesa per Harder. Allegri chiede Vlahovic. Mercato, viaggio di Moncada per ...

"E spesso le trattative, vedi Estupinan e lo stesso Ricci, ma potrei continuare, sono indirizzate da una linea societaria. Gli ordini vanno eseguiti? Sì, ma fino a un certo punto, perché poi ci rimette il club. Io sono stato molto duro con Allegri, tenendo conto che siamo appena alla prima giornata. Se però uno ti chiede Vlahovic e tu gli porti Harder, che è comunque forte ... Lo Sporting ha in linea di massima accettato i 27 milioni di euro bonus compresi. Ma è giusto che il mercato sia in mano ad un intermediario e che decida lui per l'allenatore? È giusto che il Milan prenda un attaccante senza avere il placet dell'allenatore?".

Leggi i
commenti
News milan: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA