Pedullà: 'Il mercato del Milan è in mano a Busardò. Possibile che Allegri ...'

"E spesso le trattative, vedi Estupinan e lo stesso Ricci, ma potrei continuare, sono indirizzate da una linea societaria. Gli ordini vanno eseguiti? Sì, ma fino a un certo punto, perché poi ci rimette il club. Io sono stato molto duro con Allegri, tenendo conto che siamo appena alla prima giornata. Se però uno ti chiede Vlahovic e tu gli porti Harder, che è comunque forte ... Lo Sporting ha in linea di massima accettato i 27 milioni di euro bonus compresi. Ma è giusto che il mercato sia in mano ad un intermediario e che decida lui per l'allenatore? È giusto che il Milan prenda un attaccante senza avere il placet dell'allenatore?".