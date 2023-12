Pazzini: “Reijnders un giocatore da 5/6 gol, è molto dotato tecnicamente”

Giampaolo Pazzini, ex giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' dopo Milan-Monza, partita della 16^ giornata della Serie A 2023-2024

Giampaolo Pazzini , ex giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Monza , partita della 16^ giornata della Serie A 2023-2024 che si è svolta allo stadio di 'San Siro'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

"Reijnders è un giocatore che ha nelle sue corde il gol. Può farne 5 o 6 così come Loftus-Cheek. Si muove bene, fa girare bene la squadra ed è molto dotato tecnicamente. Ci si aspetta qualcosa di più in fase realizzativa. Oggi lo ha cercato, ha visto il corridoio e ha vinto il rimpallo perché lo ha voluto: poi bravissimo a prendere in contropiede il portiere con la punta".