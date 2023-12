Milan, incubo infortuni: Okafor dura 13 minuti, Pobega 20

Salgono a 21 i giocatori rossoneri costretti a fermarsi per un infortunio muscolare e sono solo 7 quelli ancora 'sani'. Mirante, Florenzi, Tomori, Adli, Reijnders, Romero e Giroud, infatti, non hanno ancora sofferto di un problema di natura muscolare. Il picco è stato raggiunto nella sfida contro l'Udinese, match nel quale il Milan contava ben 9 assenze. Invece, la partita nella quale i rossoneri poterono contare sulla squadra al completo fu, ironia della sorte, nell'esordio stagione contro il Bologna. LEGGI ANCHE: Simic, il record U17 e la Primavera: giornata top per le giovanili del Milan >>>