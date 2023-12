Simic, il record U17 e la Primavera: giornata top per le giovanili del Milan

Milan, il progetto sulla crescita dei giovani è di primissimo livello

Questi ultimi sono tra i trascinatori del Milan Primavera di Ignazio Abate che sta vivendo una stagione di altissimo livello. Benissimo in Youth League e molto bene in campionato, dove oggi è arrivato il pareggio nel derby nonostante l'uomo in meno per un tempo. E di oggi è anche il successo dell'Under 17, che fa 13/13 in campionato, il che significa record nazionale.